Три человека погибли, восемь пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще восемь получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ в течение суток, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 фактов атак со стороны противника. К сожалению, три человека погибли, восемь пострадали", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, при обстреле и атаке дронов в Васильевке погиб один человек, еще четверо пострадали. Повреждены частные дома и машина. В поселке Михайловка в результате ракетного удара был ранен мужчина 2003 года рождения, который впоследствии скончался в больнице от полученных травм, в Михайловском округе ранен еще один человек.

В Энергодаре пострадали две женщины и мужчина во время украинских атак. В Приморском округе беспилотник атаковал грузовик, погиб человек.