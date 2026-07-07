Москва рассчитывает на личное участие главы комиссии Афросоюза в саммите Россия-Африка

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает на личное участие председателя комиссии Африканского союза Махмуда Али Юсуфа на третьем саммите Россия-Африка в октябре в Москве, заявил на встрече с ним глава российского МИД Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что на третьем саммите вы сможете лично представить комиссию Африканского союза. Повестка дня саммита сконцентрирована на актуальных вопросах взаимодействия России и Африканского союза в материальной сфере", - сказал он.

Лавров напомнил о речи Али Юсуфа на последнем саммите Афросоюза, где говорилось о необходимости вслед за политической независимостью добиваться экономической и энергетической независимости.

"Мы всегда будем союзниками Африканского союза в этой работе и всячески приветствуем процессы, которые сейчас неизбежно, естественным образом начинают формироваться", - подчеркнул министр.

Али Юсуф тепло приветствовал Лаврова, отметив важную роль России на африканском континенте.

Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры в формате тет-а-тет.

Позднее во вторник у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.

Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе.

Последний раз министр посещал республику 4 года назад - в июле 2022 года.