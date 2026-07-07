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Опрос СПЧ показал желание 53% россиян запретить доступ в соцсети для детей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Свыше половины опрошенных россиян поддержали ограничение доступа в социальные сети для детей, сообщили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Подводим итоги нашего опроса (...) по ограничению доступа в соцсети для детей по примеру ряда зарубежных стран: 53% - за полный запрет на пользование соцсетями детям до 15-16 лет", - говорится в телеграм-канале СПЧ во вторник.

Отмечается, что 35% - против запрета, но за ужесточение доступа (согласие родителей и/или ограничение времени); 12% - против каких-либо ограничений.

В СПЧ сообщили, что в опросе приняло участие более 6,5 тыс. человек.

В Совете отметили, что учтут эти показатели в дальнейшей работе по этой теме.

СПЧ
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