Великобритания запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Власти Великобритании намерены ввести запрет на пользование социальными сетями для лиц младше 16 лет, заявил в понедельник премьер-министр королевства Кир Стармер.

"Это решение дается мне нелегко, и я не буду делать вид, что за это не придется заплатить определенную цену", - приводит его слова Sky News.

Премьер-министр выразил уверенность, что британские родители поддержат его решение, так как социальные сети вредят развитию молодежи.

Он признал, что закон о таком запрете будет сложно принять и будет сложно воплотить запрет в жизнь, однако премьер пообещал работать над этим.

Стармер надеется, что закон удастся принять до конца года, а внедрить - к весне 2027 года.

Ранее ряд стран, в частности, Австралия, Норвегия и Испания, выразили намерение ввести запрет на соцсети для детей до 16 лет.