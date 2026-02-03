В Испании намерены запретить детям младше 16 лет использовать соцсети

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Испании планируют запретить лицам до 16 лет пользоваться социальными сетями, чтобы защитить их от возможных угроз, сообщает во вторник Associated Press.

"Сегодня наши дети попадают в пространство, в котором они никогда не должны были ориентироваться самостоятельно. Мы больше не будем с этим мириться", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес, выступая на саммите в ОАЭ.

Санчес также раскритиковал крупнейшие мировые технологические компании за то, что, по его словам, на их платформах распространяется запрещенный контент, в том числе - сексуального характера.

Ранее об ограничении доступа детей в социальные сети заявляли власти нескольких стран, в частности, Австралии и Франции.

В январе этого года также стало известно, что правительство Финляндии ведет подготовку запрета лицам моложе 15 лет пользоваться социальными сетями. Как заявлял премьер-министр страны Петтери Орпо, времяпрепровождение перед экраном отнимает у детей и молодежи время на физическую активность, что негативно влияет их здоровье.