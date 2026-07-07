Поиск

Новак предложил обсудить топливообеспечение Иркутской области, Забайкалья, юга

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Чиновники и представители нефтяных компаний на очередном совещании о ситуации на рынке нефтепродуктов 7 июля уделят особое внимание топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельскохозяйственные работы, заявил вице-премьер Александр Новак.

Об этом сообщает "Первый канал".

"Ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов остается напряженной. Рассмотрим сегодня баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами", - заметил он.

"Сегодня особое внимание уделим топливообеспечению Иркутской области и Забайкальского края. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов страны, где активно идут сельскохозяйственные работы", - добавил Новак.

Александр Новак Иркутская область Забайкальский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о сокрытии на кадастровой карте объектов обороны и ТЭК

Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

 Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

"Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

 "Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

 В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

Володин назал безответственным главу Минтруда в вопросе трудоустройства мигрантов вне квот

С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

 С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

В Москве рассчитывают на успех посреднических усилий США по Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов