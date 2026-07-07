Новак предложил обсудить топливообеспечение Иркутской области, Забайкалья, юга

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Чиновники и представители нефтяных компаний на очередном совещании о ситуации на рынке нефтепродуктов 7 июля уделят особое внимание топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельскохозяйственные работы, заявил вице-премьер Александр Новак.

Об этом сообщает "Первый канал".

"Ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов остается напряженной. Рассмотрим сегодня баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами", - заметил он.

"Сегодня особое внимание уделим топливообеспечению Иркутской области и Забайкальского края. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов страны, где активно идут сельскохозяйственные работы", - добавил Новак.