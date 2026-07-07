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Казахстан рассмотрит запрос Киргизии о поставках ГСМ с учетом национальных интересов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Казахстан с учетом национальных интересов рассмотрит запрос Киргизии о поставках ГСМ, сообщил на брифинге после заседания правительства вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.

"С киргизской стороны к нам пришел официальный запрос. Сейчас рассматриваем. С учетом наших национальных интересов будет принято решение", - сказал он и заверил, что это решение не отразится на внутреннем рынке ГСМ и цене топлива.

"Со стороны России официальных запросов по этому поводу не поступало", - добавил вице-министр.

"Какого-либо риска дефицита ГСМ мы не наблюдаем. (...) Введены соответствующие меры, мы запретили более одного раза заезжать и заправляться для грузового, для легкового транспорта. Это касается всех стран, которые граничат с Казахстаном. Данные меры позволяют нам сохранить баланс, запасы ГСМ", - сказал также он, отвечая на вопрос о влиянии дефицита топлива в соседних с Казахстаном странах, в частности, в России и Киргизии. По его словам, отмечается резкий рост потребления в приграничных с Россией областях - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской.

"За ситуацией мы наблюдаем. В первую очередь, мы начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны", - добавил он.

Казахстан Кайырхан Туткышбаев Киргизия
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