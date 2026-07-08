Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК в Киеве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские войска в ночь 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщило Минобороны России.

"В результате удара поражены: промышленное предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", цех по сборке БПЛА большой и средней дальности", - говорится в сообщении.

Министерство назвало удар ответом на "атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России".