Для аэропортов Череповца и подмосковного Жуковского отменили ограничения

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Вологодской ограничения на прием и отправку рейсов для аэропорта Череповца, в московском регионе - для аэропорта Жуковского ("Раменское"), следует из сообщений Росавиации.

Ограничения для Череповца действовали с раннего утра.

Аэропорт Жуковского с 7:30 обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства рядом с ним. До того в течение примерно четырех часов для предприятия действовали ограничения на прием и отправку самолетов.