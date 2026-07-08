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Для аэропортов Череповца и подмосковного Жуковского отменили ограничения

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Вологодской ограничения на прием и отправку рейсов для аэропорта Череповца, в московском регионе - для аэропорта Жуковского ("Раменское"), следует из сообщений Росавиации.

Ограничения для Череповца действовали с раннего утра.

Аэропорт Жуковского с 7:30 обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства рядом с ним. До того в течение примерно четырех часов для предприятия действовали ограничения на прием и отправку самолетов.

Жуковский Череповец Росавиация
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