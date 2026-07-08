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В Севастополе в среду топливо будет в свободной продаже на восьми АЗС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе 8 июля организуют свободную продажу топлива на восьми автозаправках сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на 8 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал он и указал адреса заправок.

По словам губернатора, топлива на каждой из АЗС хватит на заправку 150 машин.

По прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена. Также в Севастополе 8 июля отпускают топливо по выданным накануне QR-кодам.

Михаил Развожаев Аи-95 Севастополь Атан
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