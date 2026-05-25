Поиск

ВККС лишила бывшего председателя Совета судей Момотова статуса судьи в отставке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку судьи Верховного суда РФ, бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова, имущество которого ранее было обращено в доход государства.

"ВККС решила прекратить отставку Виктора Викторовича Момотова единогласно, решение вынесено тайным голосованием", - говорится в решении коллегии.

Основанием для прекращения отставки Момотова стало нарушение антикоррупционного законодательства. Таким образом, судья лишен неприкосновенности.

В октябре Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства около сотни объектов недвижимости, которые, по мнению надзора, принадлежали Момотову и бизнесменам Андрею и Ивану Марченко.

Иск касался участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура установила, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Судья в отставке отвергает претензии Генпрокуратуры, настаивает, что бизнесом не занимался и не злоупотреблял полномочиями.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.

ВККС Виктор Момотов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом

Госдума проработает в регламенте нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

 Госдума проработает в регламенте нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

МИД РФ анонсировал удары по центрам принятия решений и по объектам ВПК в Киеве

В белгородском приграничье последний звонок в школах проведут онлайн

Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня

 Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня

"Ростех" покажет новый зенитный комплекс "Цитадель" на форуме по безопасности

Новый замминистра обороны РФ Виталий Шулика будет руководить аппаратом Минобороны

 Новый замминистра обороны РФ Виталий Шулика будет руководить аппаратом Минобороны

Следствие изучает данные бортового самописца атакованного в Средиземном море газовоза РФ

Песков считает, что у режиссера Звягинцева нет права высказываться по Украине

Магнитные мины обнаружены на корпусе прибывшего из Бельгии танкера в порту в Ленобласти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2319 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов