ВККС лишила бывшего председателя Совета судей Момотова статуса судьи в отставке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку судьи Верховного суда РФ, бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова, имущество которого ранее было обращено в доход государства.

"ВККС решила прекратить отставку Виктора Викторовича Момотова единогласно, решение вынесено тайным голосованием", - говорится в решении коллегии.

Основанием для прекращения отставки Момотова стало нарушение антикоррупционного законодательства. Таким образом, судья лишен неприкосновенности.

В октябре Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства около сотни объектов недвижимости, которые, по мнению надзора, принадлежали Момотову и бизнесменам Андрею и Ивану Марченко.

Иск касался участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура установила, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Судья в отставке отвергает претензии Генпрокуратуры, настаивает, что бизнесом не занимался и не злоупотреблял полномочиями.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.