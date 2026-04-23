Мосгорсуд утвердил решение об обращении в доход РФ активов судьи ВС в отставке Момотова

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение об обращении в доход государства объектов недвижимости, принадлежащих судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову.

"Решение Останкинского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы ответчиков - без удовлетворения", - заявил судья.

Таким образом, сегодня решение вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Как стало известно в суде, с этим решением не согласились представители соответчиков Момотова.

Сам же бывший судья и его защита не стали обжаловать решение и на заседание в Мосгорсуд не явились.

В октябре Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства около сотни объектов недвижимости, которые, по мнению надзора, принадлежали Момотову и бизнесменам Андрею и Ивану Марченко.

Иск касался участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура установила, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Судья в отставке отвергает претензии Генпрокуратуры, настаивает, что бизнесом не занимался и не злоупотреблял полномочиями.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.