Хинштейн сообщил о троих раненных в результате атаки на АЗС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Октябрьском районе Курской области под атаку попала автозаправка, пострадали три человека, в том числе ребенок и беременная женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения", - уточнил он и добавил, что всех положат в Курскую областную больницу.

Серьезных повреждений самой заправочной станции нет, поскольку сработали меры пассивной защиты.