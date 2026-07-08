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Хинштейн сообщил о троих раненных в результате атаки на АЗС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Октябрьском районе Курской области под атаку попала автозаправка, пострадали три человека, в том числе ребенок и беременная женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения", - уточнил он и добавил, что всех положат в Курскую областную больницу.

Серьезных повреждений самой заправочной станции нет, поскольку сработали меры пассивной защиты.

Александр Хинштейн Октябрьский район Курская область
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