Правительство России подготовит меры по защите от дипфейков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство готовит нормативную базу к закону о поддержке развития искусственного интеллекта, предусматривающую меры по борьбе с мошенничеством с использованием дипфейков, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Госдума 8 июля приняла закон о поддержке развития ИИ, который определяет ключевые понятия в сфере искусственного интеллекта, а также фиксирует право отечественных ИИ-моделей на государственную поддержку.

"Закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Это необходимо не только для поддержки отечественных ИИ-решений, но и для защиты граждан от угроз, связанных с этой технологией. В частности - от угрозы дипфейков. Уже работаем над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков", - заявил Григоренко журналистам.

Приняты закон вводит понятие искусственного интеллекта. Юридическая рамка требуется для создания регуляторной базы и развития технологии, пояснил вице-премьер.

Кроме того, закон определяет критерии национальных и суверенных больших фундаментальных моделей. Они получат право на государственную поддержку.

Пользователи получат право на маркировку ИИ-контента, а правообладатели смогут защитить авторские материалы с помощью специальных технических средств.

При этом закон не предусматривает ограничений для бизнеса по использованию решений с открытым кодом.