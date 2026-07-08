Аэропорт Сочи перешел на работу по согласованию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи в течение текущих суток вводились уже четыре раза. Последние ограничения действовали около трех часов, сейчас они уже сняты.