В России производителей товаров обяжут передавать техдокументацию продавцам и ремонтникам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обяжет производителей товаров предоставлять осуществляющим торговлю, ремонт и техническое обслуживание организациям и индивидуальным предпринимателям информацию (техническую документацию), необходимую для ремонта и обслуживания товаров.

Законопроект № 967962-8 в июле 2025 года внесли в палату депутаты Михаил Делягин и Валерий Гартунг, потом он был доработан и перевнесен в апреле в новой редакции.

Документ вносит поправку в закон "О защите прав потребителей", по которой изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы и для этого обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, выпуск и поставку запасных частей, а также предоставление технической документации.

Порядок, сроки и состав предоставления такой документации установит правительство. При наличии изменений в документации изготовитель должен будет передавать ее обновленную версию.

Эта обязанность действует в течение срока производства товара и после снятия его с производства - в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.

В пояснительной записке авторы отмечают, что принятие закона связано с необходимостью обязать изготовителей (прежде всего автомобилей) передавать техническую документацию ремонтным и сервисным организациям - без нее гарантия ремонта сложной техники в течение всего срока службы во многом остается формальной. Особенно остро вопрос встал с расширением сотрудничества с Китаем: там, в отличие от западных стран, Японии и Южной Кореи, документация автоматически не передается.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.