Руководителю рехаба на Урале предъявлено обвинение в похищении человека

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Руководителю реабилитационного центра в Екатеринбурге предъявлено обвинение по делу о похищении человека и незаконном лишении человека свободы, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, с февраля 2025 по апрель 2026 годов обвиняемый, будучи одним из руководителей рехаба, действуя совместно с иными лицами, незаконно лишал свободы граждан, которых удерживали на территории частного жилого дома.

Кроме того, в апреле 2025 года мужчина совместно с другими лицами захватил местную жительницу и поместил в рехаб.

Фигурант обвиняется по п."а" ч.2 ст.126 (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и п."а" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

В свою очередь в пресс-службе судов Свердловской области "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о руководителе рехаба "Уралец" Антоне Антонове. Чкаловский райсуд Екатеринбурга арестовал его до 30 августа.