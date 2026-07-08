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Жителя Ставрополя подозревают в организации ячейки запрещенных "Граждан СССР"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 62-летнего жителя Ставрополя, подозреваемого в участии в создании местного отделения запрещенной в РФ экстремистской организации.

В 2021 году подозреваемый, будучи председателем некоммерческого общественного объединения, размещал в Интернете видеоролики с призывами к людям отказаться от исполнения гражданских обязательств, а также совершать противоправные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о запрещенной в РФ экстремистской организации "Граждане СССР".

Пресс-служба УФСБ по Ставрополью сообщает, что уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Ставрополь
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