С РЖД обсудили возможность скидок на тарифы для импорта топлива

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия в июле начинает импорт топлива, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы, чтобы обеспечить экономические условия, доложил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Он напомнил, что в числе ряда мер для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок планируется его импорт.

"В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок ещё на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива", - сказал Новак.