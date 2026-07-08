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С РЖД обсудили возможность скидок на тарифы для импорта топлива

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия в июле начинает импорт топлива, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы, чтобы обеспечить экономические условия, доложил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Он напомнил, что в числе ряда мер для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок планируется его импорт.

"В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок ещё на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива", - сказал Новак.

Александр Новак РЖД
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