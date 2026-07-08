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Почти 5 млн иностранцев зарегистрированы на Госуслугах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) иностранных граждан составляет уже почти 5 млн человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Иностранцы очень активно пользуются нашим порталом для оформления, в том числе различного рода документов, справок и вообще получения других услуг, и им очень-очень нравится", - сказал Григоренко на совещании президента РФ с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи в среду.

По его словам, в настоящее время на портале Госуслуг зарегистрировано более 120 млн человек, то есть более 95% граждан старше 14 лет; ежедневная аудитория портала - более 14 млн человек. При этом более 80% граждан пользуются порталом Госуслуг с помощью мобильного устройства.

Более 1,6 тыс. услуг и сервисов уже представлены на портале.

Так, по его словам, рождение каждого третьего ребёнка в стране регистрируется в цифровом виде через портал Госуслуг, и каждая вторая пара подаёт через портал заявление в ЗАГС.

"Только в 2026 году предложение руки и сердца через портал сделали уже более 340 тыс. россиян. Кстати, женщины чаще заполняют заявление на регистрацию брака через портал Госуслуг: 58% заявлений подано женщинами, а 42% - мужчинами. При этом большинство заявлений подаётся почему-то в воскресенье. Пока не понимаем, с чем это связано", - сказал Григоренко.

Вице-премьер добавил, что для максимально быстрого решения того или иного вопроса услуги и сервисы объединяются по принципу "жизненной ситуации". Таких "жизненных ситуаций" уже более 70, и каждая из них в среднем объединяет 17 услуг.

Он уточнил, что в числе самых популярных на текущий момент "жизненных ситуаций" - выход на пенсию, защита от мошенников и поступление в вуз онлайн.

Дмитрий Григоренко Госуслуги ЗАГС
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