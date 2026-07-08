Рэпер Лигалайз оштрафован на 50 тыс.рублей за нарушение закона об иноагентах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы в среду признал рэп-исполнителя Андрея Меньшикова (признан иноагентом), известного как Лигалайз, виновным в административном правонарушении.

Ему назначен штраф в 50 тыс. рублей.

Рэпер признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Непредставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ).

Меньшиков был внесен в список иноагентов в декабре 2024 года. После этого музыкант неоднократно подвергался штрафам за нарушение деятельности иноагента.