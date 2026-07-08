Участок автодороги разрушен в Дагестане после сброса воды с плотины ГЭС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Проезд автотранспорта временно закрыт на участке автодороги в Унцукульском районе Дагестана из-за размыва дорожного полотна после аварийного сброса воды с плотины ГЭС, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в среду.

"В Унцукульском районе на автодороге "Шамилькала - Временный поселок" (5 км) в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров. В настоящее время интенсивный размыв продолжается, в связи с чем движение автотранспорта на данном участке временно закрыто", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение автотранспорта осуществляется по объездным направлениям: "Временный поселок - Чирката - Тлох - Хунзах - Чалда - Араканская площадка", а также "Манас - Карабудахкент - Урма - Леваши - Ташкапур - Гергебиль".

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за последствий обильных осадков, обрушившихся на республику 7-8 июля, были временно закрыты участки автодорог в 12 районах.