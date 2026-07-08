Поиск

Минобороны РФ сообщило о поражении в среду 111 дронов ВСУ над регионами страны

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в среду с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России планируют унифицировать юридическое образование

 В России планируют унифицировать юридическое образование

Что произошло за день: среда, 8 июля

Путин призвал на фоне проблем с топливом поддержать жителей и гостей Крыма

Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

 Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

В "Яндекс Go" и "Яндекс Заправках" появились данные о наличии топлива и очередей на АЗС

 В "Яндекс Go" и "Яндекс Заправках" появились данные о наличии топлива и очередей на АЗС

Суд удовлетворил иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей

 Суд удовлетворил иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей

РФ уточнит условия допуска в такси автомобилей по отдельному решению кабмина

Минпросвещения разослало рекомендованный график каникул в 2026/27 учебному году

 Минпросвещения разослало рекомендованный график каникул в 2026/27 учебному году

В Республике Алтай заправить автомобиль на АЗС можно будет только раз в сутки

Режим ЧС введут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10397 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2969 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов