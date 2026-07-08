Минобороны РФ сообщило о поражении в среду 111 дронов ВСУ над регионами страны

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в среду с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.