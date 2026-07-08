Власти Орловской области решили пока не отменять ограничения на продажу топлива

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Орловской области пока не будут отменять ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях, несмотря на стабилизацию ситуации в регионе, сообщил губернатор Андрей Клычков.

"К большой радости, тема топлива сегодня для нас уже не повестка номер один. Нам удалось снять напряжение в этом вопросе благодаря пониманию и ответственному отношению наших жителей. Однако сегодня на заседании оперативного штаба решили пока не снимать ограничения. В соседних регионах сохраняется напряженная ситуация с топливом. Если мы сейчас снимем ограничения, то можем получить приток иногородних машин, которые создадут нам тот самый ажиотаж", - сказал Клычков в прямом эфире на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, в регионе сохраняется действующий порядок отпуска топлива по принципу четных и нечетных цифр государственных регистрационных знаков автомобилей, а также лимит в 30 литров на одну машину.

Губернатор отметил, что власти намерены убедиться в окончательной стабилизации ситуации и исключить возвращение спекулятивного спроса, после чего ограничения будут отменены.

При этом Клычков сообщил, что власти рассматривают возможность смягчения правил в части заправки топлива в канистры.

"В рамках лимита 30-литрового никто не будет возражать, когда приедет человек и заправит канистру 10, даже 20 литров и уедет. Но понятно, что это не касается перекупов, которые забивают багажник канистрами. Думаю, что мы такое наше орловско-человеческое решение найдём и именно по этому пути пойдём", - сказал глава региона.