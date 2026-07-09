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В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА произошел пожар на промобъекте

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На территории промышленного объекта в хуторе Вязники Ставропольского края произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, сообщил глава региона Владимир Владимиров утром в четверг.

"Также в результате налета произошло возгорание на територии промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, пострадавших и рисков распространения огня на жилые дома нет.

Кроме того, в Ставрополе зафиксировано падение обломков беспилотника. Жертв и разрушений нет, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Ставрополье Ставропольский край Владимир Владимиров
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