Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг возобновил снижение после локальной позитивной коррекции накануне; давление на рынок продолжают оказывать опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, которые были усилены опубликованными в среду вечером новыми данными недельной инфляции. В центре внимания инвесторов остаются также геополитическая ситуация вокруг украинского конфликта и возобновившиеся военные действия на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2214,19 пункта (-0,3%). Цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Инфляция в России за неделю с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и в предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики. Замедление годовой инфляции объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября. Поэтому в первую неделю июля 2025 года был традиционный скачок недельной инфляции.

Американские военные поразили примерно 90 военных целей в ходе очередного раунда ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Силы CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе", - говорится в заявлении командования.

Отмечается, что целями ударов стали иранские системы ПВО, военно-морские объекты, склады и инфраструктура. "Американские войска нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья", - указало командование.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что очередные атаки США по территории страны не останутся без ответа, передает телеканал Press TV. "США, вновь нарушив свои обязательства, совершили нападения на несколько объектов в южных прибрежных провинциях Ирана, а также атаковали два моста в восточных провинциях страны, ведущих к священному городу Мешхед, пытаясь омрачить церемонию прощания с погибшим лидером. (...) Борцы ислама не оставят без ответа агрессию американских военных", - говорится в заявлении.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана. "Если вы ударите, получите удар в ответ. Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже. Ормузский пролив откроется только на иранских условиях, не через американские угрозы", - написал Галибаф в четверг в соцсети X. По его словам, в США "до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий".

На этом фоне мировые цены на нефть 9 июля утром продолжают умеренно повышаться после заметного скачка накануне, участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,1%, до $78,88 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,07%, до $74,31 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги среды без единой динамики. Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также изучали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном уже закончилось и что он не видит смысла в продолжении переговоров с Тегераном. Глава Белого дома также допустил возобновление ударов по Ирану в ближайшее время. Эти заявления вызвали скачок цен на нефть - контракты на Brent подорожали более чем на 5%, возродив опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Опубликованный в среду протокол июньского заседания ФРС указал на усиление у некоторых руководителей американского ЦБ обеспокоенности высоким темпом роста цен в США. Несколько участников заседания отметили, что основания для повышения стоимости заимствований уже имеются, поскольку ценовое давление приобрело более широкий характер. При этом при общем обсуждении возможных вариантов развития событий большинство руководителей допускали как сценарий, при котором инфляция вернется к целевому уровню 2% и без ужесточения ДКП, так и сценарий, при котором она будет оставаться слишком высокой.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует плавный рост (+0,14%), что говорит о возможном улучшении настроений на фондовых биржах США 9 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, Австралии и Гонконга снижаются на 0,1-0,8%, в то время как индексы материкового Китая и Японии подрастают на 0,1-1,7%.