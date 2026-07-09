Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке украинских БПЛА по танкерам в Таганрогском заливе, в результате которой произошли возгорания.

"В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов - процесс продолжается, на втором - возникшее возгорание полностью ликвидировано", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

В общей сложности, по данным губернатора, уничтожено более двух десятков БПЛА в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

В ночь на среду Слюсарь сообщал об отражении атаки порядка 70 дронов на Ростовскую область, были повреждены два порожних танкера, экипаж одного из судов был эвакуирован. Пострадали два человека.