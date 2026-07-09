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Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания

Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, на них произошли возгорания
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке украинских БПЛА по танкерам в Таганрогском заливе, в результате которой произошли возгорания.

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"В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов - процесс продолжается, на втором - возникшее возгорание полностью ликвидировано", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

В общей сложности, по данным губернатора, уничтожено более двух десятков БПЛА в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

В ночь на среду Слюсарь сообщал об отражении атаки порядка 70 дронов на Ростовскую область, были повреждены два порожних танкера, экипаж одного из судов был эвакуирован. Пострадали два человека.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Таганрог Юрий Слюсарь Ростовская область
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