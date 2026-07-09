Пожар на промобъекте на Ставрополье усилился, дойдя до резервуаров с горючим

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пожар на предприятии на хуторе Вязники Ставропольского края усилился, жители близлежащей улицы эвакуированы, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты. В целях безопасности принято решение перевести в безопасное место жителей домов близлежащей улицы, организованы пункты временного размещения", - написал Владимиров в своем канале в мессенджере Max.