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Один из резервуаров "Тверской нефтебазы" загорелся после налета БПЛА

На месте развернут оперативный штаб

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов ВСУ произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

"Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза"", - написал Королев в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что возгорание локализовано, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет.

Врио главы региона лично работает на месте. По его информации, штаб развернут, действия по ликвидации последствий координируются.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2026 года Военная операция на Украине
Виталий Королев Тверская нефтебаза Тверь
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