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На Колыме три округа и Магадан остались без света из-за аварии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Магаданской области из-за аварии нарушено энергоснабжение четырех муниципалитетов, сообщило ПАО "Магаданэнерго".

"В Магаданской области в 14:20 произошло обесточивание ВЛ 220 кВ Колымская ГЭС - Усть-Омчуг и ВЛ 220 кВ Оротукан - Палатка на участке Талая-Палатка. Под ограничение электроснабжения попали Хасынский, Ольский, Тенькинский муниципальные округа и город Магадан", - сообщила компания.

Специалисты занимаются устранением аварийной ситуации и корректировкой схемы подачи электроэнергии, сообщил зампредседателя областного правительства Павел Береговой.

"Сейчас подключили Хасынский округ, продолжают работу для подачи напряжения в поселок Сокол и город Магадан. Далее будет осуществляться подключение Ольского округа от ПС 220 Центральная", - написал он в Max.

Магадан Магаданская область ПАО "Магаданэнерго"
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