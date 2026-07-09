Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню вслед за ростом котировок нефти

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На открытии торгов четверга на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на фоне высоких цен на нефть.

За первую минуту торгов юань подешевел на 5,2 копейки до 11,1495 рубля. При этом юань оказался на 7,24 копейки дешевле ниже уровня действующего официального курса.

Поводов для существенного изменения позиций рубля относительно основных мировых валют в настоящее время не видно, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, рубль может попытаться развить волну роста на торгах в четверг, в результате чего пара юань/рубль сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 11-11,5 рублей за юань, прогнозирует эксперт.

Зварич отмечает, что национальную валюту продолжают поддерживать жесткая денежно-кредитная политика и повышенные продажи валюты со стороны экспортеров.

"В результате, несмотря на рост спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний в июне (+24% к маю, до 1,1 трлн рублей), который мог быть обусловлен желанием импортеров зафиксировать выгодные курсовые условия, и спекулятивную активность, мы пока не видим поводов для существенного изменения позиций рубля относительно основных мировых валют", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

Инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, сообщил Росстат.

Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

С начала месяца рост потребительских цен к 6 июля составил 0,26%, с начала года - 4,49%.

Исходя из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,2% с 6% на 29 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Замедление годовой инфляции объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября. Поэтому в первую неделю июля 2025 года был традиционный скачок недельной инфляции.

Цены на нефть немного корректируются вниз утром в четверг после достижения максимумов с середины июня по итогам торгов в среду, инвесторы анализируют ситуацию на Ближнем Востоке.

К 10:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,36% до $77,73 за баррель. В среду они подорожали на 5,2%, до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времнеи дешевели на бирже NYMEX на 0,34%, до $73,28 за баррель. За предыдущую сессию контакт подорожал на 4,37%, до $73,52 за баррель - максимума с 22 июня.

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Trading Economics. США заявили, что удары призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на американские военные базы в регионе.

Президент США Дональд Трамп накануне в ходе саммита НАТО в Анкаре сказал, что считает перемирие закончившимся, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Рост нефтяных котировок несколько сдерживают данные Минэнерго США о динамике запасов нефти в стране: на прошлой неделеони увеличились на 3 млн баррелей - до 411,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина за неделю уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 4,98 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,4 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 600 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 52 тысячи баррелей.