Минздрав РФ планирует сделать обезболивание пациентов обязательным при лечении зубов

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России планирует обязать стоматологические поликлиники обеспечить обезболивание пациентам в случае, если проведение медицинских манипуляций может повлечь возникновение болевых ощущений.

Соответствующий проект поправок в Порядок оказания медпомощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, новые правила должны вступить в силу 1 октября текущего года.

В случае выявления в ходе оказания медпомощи взрослым пациентам при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу, отмечается в проекте.