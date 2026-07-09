СКР завершил расследование в отношении экс-бенефициаров "Промсвязьбанка" Ананьевых

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности председателя правления и председателя совета директоров ПАО "Промсвязьбанк" соответственно, а также 29 соучастников их преступной деятельности.

"В зависимости от роли каждого фигурантам вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата,), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления,)", - сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, братья Ананьевы, имеющие гражданство республики Кипр, объявлены в международный розыск и заочно арестованы в РФ.

В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых в виде земельных участков, объектов недвижимости и денежных средств, в том числе находящихся на счетах в иностранных банках, на сумму 97 млрд рублей.

Следствием установлено, что в период с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев создал организованную преступную группу с целью хищения земельных участков, находящихся в госсобственности Санкт-Петербурга. Для реализации преступного умысла он привлек шесть соучастников, представивших фиктивные документы о нахождении на указанных участках якобы объектов капитального строительства. После этого фигуранты обратились в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с заявлениями о выкупе земельных участков без проведения аукциона, однако довести задуманное до конца им не удалось в связи с выявленными надзорным органом нарушениями.

Также, по версии следствия, в 2017 году Дмитрий Ананьев создал организованную преступную группу с целью хищения принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк" денежных средств и последующей легализации.

Как отметили в СКР, "преступный план предусматривал выдачу кредитов иностранным организациям, не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности". Данные кредиты переводились на счета подконтрольных злоумышленникам компаний, находящихся за рубежом. "Общий объем кредитования составил около 4,5 млрд рублей, часть из которых впоследствии была легализована путем совершения финансовых операций по фиктивным сделкам", - сообщили в СКР.

В ходе следствия также установлено, что в 2017 году Дмитрий и Алексей Ананьевы создали организованную преступную группу с целью хищения принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк" денежных средств. Преступный план предусматривал совершение от имени финансового учреждения сделок по покупке неликвидных ценных бумаг компаний, подконтрольных Ананьевым. "В результате незаконных действий 14 декабря 2017 года банк совершил указанные сделки на сумму 87,4 млрд рублей путем перечисления денежных средств на зарубежные расчетные счета указанных компаний", - сказали в СКР.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, в 2015 году Алексей Ананьев оказал содействие президенту акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталию Вавилину при кредитовании подконтрольных компаний на общую сумму свыше 775 млн рублей. Впоследствии указанные кредиты не были возвращены, а Вавилин признан судом виновным в злоупотреблении полномочиями.