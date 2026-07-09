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Трое обвиняемых в незаконной продаже оружия осуждены на сроки от 12,5 до 15 лет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы признал троих фигурантов виновными в незаконном обороте оружия.

Приговором суда Григорий Дигтярь приговорен к 15 годам колонии со штрафом в 1,4 млн, Юрий Кашковский - к 13 годам со штрафом в размере 1,2 млн рублей, Сергей Беляков - к 12 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1,2 млн рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Суд установил, что Дигтярь, являясь владельцем магазина "100 Guns. ru" (100 Ганс. ру), специализирующимся на розничной продаже списанного охолощенного оружия, создал организованную группу, в которую вошли Беляков и Кашковский, для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов.

В частности, с 2022 по 2023 года, в помещениях, принадлежащих Дегтярю, в ТЦ "Горбушкин Двор", фигуранты переделывали охолощенное оружие в боевое. После чего, его продавали в регионах страны.

Обвиняемые были задержаны при попытке продажи партии оружия в Смоленской области.

Фигуранты признаны виновными в нескольких эпизодах, предусмотренных ч.4 и 6 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия, совершенное организованной группой).

Мосгорсуд
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