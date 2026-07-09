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В Ставрополье запасов ГСМ достаточно для уборочной кампании

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Аграрии Ставропольского края собрали зерновые с 18% площадей, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства регион после встречи губернатора Владимира Владимирова с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

"В этом году посевная площадь составляет 2,2 млн га - на уровне прошлого года. Уже обмолочено 18% от запланированного. Валовой сбор составляет 1,6 млн тонн зерна при средней урожайности 39,2 ц/га", - говорится в сообщении.

По словам Владимирова, запасов горюче-смазочных материалов для прохождения уборочной кампании достаточно, вопрос остается на особом контроле властей края.

6 июля губернатор Ставрополья сообщал, что темп уборки зерновых сдерживают дожди.

Уборочная кампания стартовала на Ставрополье в конце июня. По данным Минсельхоза региона, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) в этом году в крае предстоит убрать в хозяйствах всех категорий на площади 2,2 млн га, в том числе 1,8 млн га пшеницы, 0,2 млн га ячменя, 0,2 млн га гороха.

Ставрополье - один из крупнейших сельскохозяйственных регионов России. В 2025 году аграрии края собрали 10,6 млн тонн зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы, что в 4 раза превысило внутреннюю потребность региона. Урожай вырос на 22% к уровню 2024 года.

Минсельхоз Ставрополье Владимир Владимиров Дмитрий Патрушев Ставропольский край
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