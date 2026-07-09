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"Росатом" и Египет обсуждают строительство новых атомных энергоблоков

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" и Египет обсуждают строительство в африканской стране новых атомных энергоблоков, в том числе малых и плавучих, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Сегодня с нами правительство обсуждает и создание новых блоков, дополнительных, законтрактованных проектом "Эль-Дабаа", совместную работу по малым, в том числе плавучим атомным электростанциям. По созданию центров ядерной медицины", - рассказал Лихачев.

Лихачев также подтвердил ранее озвученные планы по поставке на строящуюся в Египте АЭС "Эль-Дабаа" ядерного топлива в 2027 г., уточнив, что это будет первое полугодие, а также сроки подключения первого энергоблока к сети в 2028 г.

"И наша задача начиная с 2028 г. и по 2030 г. поэтапно подключать блоки к сети", - отметил глава "Росатома".

Проект АЭС "Эль-Дабаа" предполагает строительство четырех энергоблоков по 1200 МВт каждый.

Египет ведет переговоры с "Росатомом" о возможном строительстве в стране АЭС малой мощности, будет принимать решение исходя из своих потребностей, говорил "Интерфаксу" министр электроэнергетики Египта Махмуд Эсмат в 2025 г. в кулуарах World Atomic Week.

Египет Алексей Лихачев АЭС Росатом
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