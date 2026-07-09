Поиск

СКР завершил расследование дела мужчины, готовившего массовое убийство в Подмосковье

Фигурант собирался совершить преступление в религиозном учреждении, по указанию кураторов из праворадикальной группировки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела Дмитрия Бокова, который по указанию кураторов из праворадикальной группировки, признанной террористической в РФ, готовил массовое убийство в Подмосковье.

"Уголовное дело в отношении Бокова после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении кураторов и иных лиц, причастных к приготовлению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство", - сообщил СКР в четверг.

Боков обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

"Следствием установлено, что Боков, разделяя праворадикальные националистические взгляды, намеревался вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами через тематические интернет-ресурсы", - заявили в ведомстве.

Обвиняемый прошел обучение для совершения терактов. В тайниках он хранил патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства по типу "коктейля Молотова".

"С помощью них Боков планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области", - сообщили в СК РФ.

Преступление было предотвращено на стадии подготовки, Боков был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

СКР Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

 Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

В Дагестане из-за непогоды остаются без света около 36 тысяч человек

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до четырех

Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии

Власти Севастополя решили не проводить следующую смену в детских лагерях

В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов

Юникредит банк прекратит перевыпуск дебетовых карт и обслуживание неактивных карт

Мобильные огневые группы размещают на предприятиях Кузбасса

Запорожская и Херсонская области остались без света из-за повреждения ключевого энергообъекта

В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"

 В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2995 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10419 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов