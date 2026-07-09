СКР завершил расследование дела мужчины, готовившего массовое убийство в Подмосковье

Фигурант собирался совершить преступление в религиозном учреждении, по указанию кураторов из праворадикальной группировки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела Дмитрия Бокова, который по указанию кураторов из праворадикальной группировки, признанной террористической в РФ, готовил массовое убийство в Подмосковье.

"Уголовное дело в отношении Бокова после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении кураторов и иных лиц, причастных к приготовлению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство", - сообщил СКР в четверг.

Боков обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

"Следствием установлено, что Боков, разделяя праворадикальные националистические взгляды, намеревался вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами через тематические интернет-ресурсы", - заявили в ведомстве.

Обвиняемый прошел обучение для совершения терактов. В тайниках он хранил патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства по типу "коктейля Молотова".

"С помощью них Боков планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области", - сообщили в СК РФ.

Преступление было предотвращено на стадии подготовки, Боков был задержан сотрудниками правоохранительных органов.