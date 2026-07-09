Завершено строительство центра "Сибирский кольцевой источник фотонов"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что строительство Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") завершено.

"Сегодня, 9 июля, Ростехнадзор выдал заключение о соответствии всем параметрам и требованиям, можно сказать, что Сибирский кольцевой источник фотонов - "СКИФ" ЦКП - построен", - сказал Фальков, выступая на всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных сообществ.

По его словам, чем дальше, тем больше Россия будет двигаться в сторону "тех самых необходимых вычислительных мощностей, которые будут востребованы уже не с каждым годом, а с каждым месяцем всё больше".

Ранее Фальков сообщил о планах создать 30 экспериментальных станций в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" до 2035 года. По словам министра, оборудование семи экспериментальных станций первой очереди полностью изготовлено.

Синхротрон поколения 4+ возводился в наукограде Кольцово Новосибирской области на территории 30 га.



