Поиск

Завершено строительство центра "Сибирский кольцевой источник фотонов"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что строительство Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") завершено.

"Сегодня, 9 июля, Ростехнадзор выдал заключение о соответствии всем параметрам и требованиям, можно сказать, что Сибирский кольцевой источник фотонов - "СКИФ" ЦКП - построен", - сказал Фальков, выступая на всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных сообществ.

По его словам, чем дальше, тем больше Россия будет двигаться в сторону "тех самых необходимых вычислительных мощностей, которые будут востребованы уже не с каждым годом, а с каждым месяцем всё больше".

Ранее Фальков сообщил о планах создать 30 экспериментальных станций в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" до 2035 года. По словам министра, оборудование семи экспериментальных станций первой очереди полностью изготовлено.

Синхротрон поколения 4+ возводился в наукограде Кольцово Новосибирской области на территории 30 га.


Минобрнауки РФ Валерий Фальков Новосибирская область Кольцово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

 Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

В Дагестане из-за непогоды остаются без света около 36 тысяч человек

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до четырех

Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии

Власти Севастополя решили не проводить следующую смену в детских лагерях

В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов

Юникредит банк прекратит перевыпуск дебетовых карт и обслуживание неактивных карт

Мобильные огневые группы размещают на предприятиях Кузбасса

Запорожская и Херсонская области остались без света из-за повреждения ключевого энергообъекта

В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"

 В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2995 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10419 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов