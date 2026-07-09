В РСТ опровергли сообщения о массовых отравлениях туристов в отелях Египта

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В отелях Египта нет массовых отравлений российских туристов, хотя единичные случаи появления соответствующих симптомов могут происходить на отдыхе в любой стране, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По информации туроператоров, входящих в Российский союз туриндустрии, массовых обращений российских туристов, связанных с отравлениями в отелях Египта, а также массовой рассылки подобных предупреждений турагентствами не зафиксировано. Отдельные случаи обращений туристов за медицинской помощью во время отдыха могут происходить в любой стране и сами по себе не свидетельствуют о наличии системной проблемы. Причины недомогания могут быть различными и требуют оценки специалистов в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.

В РСТ подчеркивают, что, если у туроператоров или страховых компаний появляется информация о рисках, способных повлиять на безопасность туристов, путешественники оперативно получают соответствующие рекомендации.

В объединении советуют выполнять базовые санитарно-гигиенические рекомендации - использовать бутилированную воду для питья там, где это советует принимающая сторона, регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками, тщательно мыть фрукты и овощи, а также соблюдать общие правила личной гигиены.

"Эти меры являются универсальными рекомендациями для путешествий во многие страны мира и не свидетельствуют о наличии какой-либо чрезвычайной ситуации", - отмечают туроператоры.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о массовых отравлениях российских туристов в отелях Египта из-за загрязненной водопроводной воды, которая используется, в том числе для заморозки льда. Среди симптомов - тошнота, боль в животе и диарея.