Поиск

В РСТ опровергли сообщения о массовых отравлениях туристов в отелях Египта

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В отелях Египта нет массовых отравлений российских туристов, хотя единичные случаи появления соответствующих симптомов могут происходить на отдыхе в любой стране, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По информации туроператоров, входящих в Российский союз туриндустрии, массовых обращений российских туристов, связанных с отравлениями в отелях Египта, а также массовой рассылки подобных предупреждений турагентствами не зафиксировано. Отдельные случаи обращений туристов за медицинской помощью во время отдыха могут происходить в любой стране и сами по себе не свидетельствуют о наличии системной проблемы. Причины недомогания могут быть различными и требуют оценки специалистов в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.

В РСТ подчеркивают, что, если у туроператоров или страховых компаний появляется информация о рисках, способных повлиять на безопасность туристов, путешественники оперативно получают соответствующие рекомендации.

В объединении советуют выполнять базовые санитарно-гигиенические рекомендации - использовать бутилированную воду для питья там, где это советует принимающая сторона, регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками, тщательно мыть фрукты и овощи, а также соблюдать общие правила личной гигиены.

"Эти меры являются универсальными рекомендациями для путешествий во многие страны мира и не свидетельствуют о наличии какой-либо чрезвычайной ситуации", - отмечают туроператоры.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о массовых отравлениях российских туристов в отелях Египта из-за загрязненной водопроводной воды, которая используется, в том числе для заморозки льда. Среди симптомов - тошнота, боль в животе и диарея.

РСТ Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

 Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

Режим ЧС регионального характера ввели в Запорожской области на фоне ударов ВСУ по посевам

Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

 Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

В Дагестане из-за непогоды остаются без света около 36 тысяч человек

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до четырех

Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии

Власти Севастополя решили не проводить следующую смену в детских лагерях

В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов

Юникредит банк прекратит перевыпуск дебетовых карт и обслуживание неактивных карт

Мобильные огневые группы размещают на предприятиях Кузбасса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10420 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2995 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов