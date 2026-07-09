Лавров заявил о стремлении РФ помочь достижению экономической самостоятельности Мозамбика

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия стремится поддержать Мозамбик в достижении экономической самостоятельности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он проводит в четверг в Мапуту переговоры с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

"На сегодняшнем этапе, как об этом шла речь на встрече с президентом (Мозамбика) Даниэлом Шапу, главная задача - обеспечить дополнительные проекты, которые должны осуществиться в экономической сфере, чтобы способствовать и экономической самостоятельности Мозамбика, его праву самостоятельно выбирать себе партнеров на международной арене. И, надеюсь, сегодня мы подробно поговорим о том, как министерства иностранных дел могут активно и результативно содействовать этим процессам", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ находится с визитом в Мозамбике в рамках турне по африканским странам. Ранее он посетил Эфиопию и Нигер.