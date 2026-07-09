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Потушен пожар в театре имени Комиссаржевской в Петербурге

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Огонь в петербургском Театре имени Комиссаржевской потушен, сообщил заместитель начальника главка МЧС по Петербургу Игорь Титенок в четверг.

"В настоящее время ничего не горит, мы занимаемся проверкой помещения и проветриванием", - сообщил Титенок на видео, размещенном пресс-службой главка.

По словам представителя МЧС, пожар возник на сцене: огонь охватил планшет и декорации на общей площади 50 кв. м.

"Здание историческое, XIX века постройки. Сработали системы защиты: пожарная сигнализация, опустился пожарный занавес, персонал оперативно сообщил о пожаре - все это позволило в кратчайшие сроки сконцентрировать необходимое количество сил и средств, локализовать и ликвидировать пожар", - добавил Титенок.

В момент возгорания в театре находились 40 сотрудников, которые готовились к вечернему спектаклю. Все были эвакуированы. Пострадавших, предварительно, нет.

Пожар в Театре имени Комиссаржевской на Итальянской улице, 19 произошел ранее в четверг. Вечерний спектакль отменен.

Петербург Театр имени Комиссаржевской
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