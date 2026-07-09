Поиск

Лавров заявил, что конфликт в Персидском заливе нужно завершать с учетом интересов всех сторон

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Конфликт вокруг Ирана нужно завершить на основе решений, которые учитывали бы интересы всех сторон, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров

"У нас общая позиция относительно событий вокруг Ирана, в Ормузском проливе, в более широком смысле в Персидском заливе, и мы исходим из того, что конфликт этот нужно завершать, и завершить его можно только договоренностью, отражающей интересы всех сторон: не только Ирана, его соседей и США, но всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния на мировую экономику в нынешней ситуации", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика в Мапуту.

МИД РФ Сергей Лавров Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 9 июля

Лавров обвинил Запад в имитации интереса к переговорам по Украине

 Лавров обвинил Запад в имитации интереса к переговорам по Украине

Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

 Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза

Режим ЧС регионального характера ввели в Запорожской области на фоне ударов ВСУ по посевам

Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

 Решение об утильсборе для ж/д-машиностроения пока не принято

В Дагестане из-за непогоды остаются без света около 36 тысяч человек

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до четырех

Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии

Власти Севастополя решили не проводить следующую смену в детских лагерях

В РФ создадут словник на базе лексики школьных учебников для 10-11-х классов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2996 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10420 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов