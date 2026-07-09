Лавров заявил, что конфликт в Персидском заливе нужно завершать с учетом интересов всех сторон

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Конфликт вокруг Ирана нужно завершить на основе решений, которые учитывали бы интересы всех сторон, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров

"У нас общая позиция относительно событий вокруг Ирана, в Ормузском проливе, в более широком смысле в Персидском заливе, и мы исходим из того, что конфликт этот нужно завершать, и завершить его можно только договоренностью, отражающей интересы всех сторон: не только Ирана, его соседей и США, но всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния на мировую экономику в нынешней ситуации", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика в Мапуту.