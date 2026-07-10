Поиск

Минобороны РФ заявило об уничтожении с вечера четверга 376 дронов ВСУ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 9 июля до 7:00 по Москве 10 июля перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Краснодарский край Азовское море Московский регион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

Начата эвакуация людей из зоны ЧС в Таганроге после атаки БПЛА

Два объекта хранения нефтепродуктов загорелись из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве

 СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве

Неразорвавшийся снаряд обнаружили в северном промузле Омска после атаки БПЛА

На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии

В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

 В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Продавать топливо по QR-кодам и за наличный расчет будут в пятницу в Севастополе

 Продавать топливо по QR-кодам и за наличный расчет будут в пятницу в Севастополе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10433 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3004 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов