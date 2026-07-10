Минобороны РФ заявило об уничтожении с вечера четверга 376 дронов ВСУ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 9 июля до 7:00 по Москве 10 июля перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.