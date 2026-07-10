ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта с применением беспилотников на военном аэродроме "Ростов-Центральный".

Органами ФСБ в Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины "планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва" аэродрома, объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

По данным ФСБ, целью теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома.

Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

"Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - отметили в ЦОС.

Мужчина, получив от представителя ГУР предложение принять участие в осуществлении атаки, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой теракте.

В ФСБ сообщили, что после обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана.

"В результате предпринятых мер и незамедлительного реагирования на предоставленную сотрудникам ФСБ России информацию удалось предотвратить теракт на стадии его подготовки", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются.