Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта с применением беспилотников на военном аэродроме "Ростов-Центральный".

Органами ФСБ в Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины "планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва" аэродрома, объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

По данным ФСБ, целью теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома.

Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

"Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - отметили в ЦОС.

Мужчина, получив от представителя ГУР предложение принять участие в осуществлении атаки, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой теракте.

В ФСБ сообщили, что после обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана.

"В результате предпринятых мер и незамедлительного реагирования на предоставленную сотрудникам ФСБ России информацию удалось предотвратить теракт на стадии его подготовки", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются.

ФСБ Украина Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

Начата эвакуация людей из зоны ЧС в Таганроге после атаки БПЛА

Два объекта хранения нефтепродуктов загорелись из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве

 СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве

Неразорвавшийся снаряд обнаружили в северном промузле Омска после атаки БПЛА

На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии

В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

 В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Продавать топливо по QR-кодам и за наличный расчет будут в пятницу в Севастополе

 Продавать топливо по QR-кодам и за наличный расчет будут в пятницу в Севастополе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10433 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3004 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов