В Калужской области сбито 16 дронов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 16 украинских дронов над территорией региона.

"Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района и на окраине Калуги", - написал он в своем канале в Мах.

Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.