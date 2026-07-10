Минобороны РФ заявило об ударе по украинским позициям в районе Доброполья

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удар беспилотниками по позициям ВСУ в районе города Доброполье, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

Ведомство заявило, что четырьмя БПЛА "Гербера" поражены пункт временной дислокации ВСУ и место запуска дронов.

"Объективным контролем зафиксировано успешное поражение целей", - сказано в сообщении Минобороны РФ, которое распространило кадры удара.

3 июля российское военное командование заявило, что передовые подразделения вошли в Доброполье.