Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидирован

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, которое произошло в результате атаки БПЛА на регион, сообщил глава Северского района, где расположено предприятие, Алексей Чеверев в своем канале в Мах.

Как информировал ранее Чеверев в Мах, в пятницу район подвергся массированной атаке беспилотников. Последствия налёта уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором - на территории одного из предприятий.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

Ильский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.