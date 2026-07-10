Глава "Росатома" выразил уверенность в безопасном состоянии ЗАЭС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что у него нет сомнений в безопасном состоянии Запорожской атомной электростанции.

"У нас нет никаких сомнений и в готовности персонала, и в технических условиях безопасного состояния Запорожской АЭС", - сказал Лихачев журналистам.

Он отметил, что сейчас более тысячи человек оперативного состава исполняют свои обязанности на ЗАЭС. "Этого более чем достаточно для поддержания абсолютно безопасного состояния в режиме холодного останова, в котором находится станция с середины 2022 года", - сказал глава "Росатома".

По словам Лихачева, проведены все необходимые работы по водоснабжению, наличию резервного контура дизельных генераторов. Кроме того, под контролем Ростехнадзора проводятся все необходимые ремонтные работы, добавил он.