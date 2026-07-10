Средства ПВО за неделю сбили свыше 4,9 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, 10 крылатых ракет "Фламинго", три ракеты "Нептун-МД" ВСУ, заявили в пятницу в министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.