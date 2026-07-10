Поиск

Средства ПВО за неделю сбили свыше 4,9 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, 10 крылатых ракет "Фламинго", три ракеты "Нептун-МД" ВСУ, заявили в пятницу в министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

Средства ПВО за неделю сбили свыше 4,9 тыс. беспилотников ВСУ

Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов

 Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов

В избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы будет не больше 11 партий

 В избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы будет не больше 11 партий

Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидирован

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

Начата эвакуация людей из зоны ЧС в Таганроге после атаки БПЛА

Два объекта хранения нефтепродуктов загорелись из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве

 СКР назвал предварительную причину гибели двух школьниц в Туве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10439 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3006 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов