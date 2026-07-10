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Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку атакам на ЗАЭС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах в Калининграде снова призвал МАГАТЭ дать оценку непрекращающимся атакам ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар, сообщил Департамент коммуникаций госкорпорации.

По словам Лихачева, в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия".

"Было отмечено, что на взгляд российской стороны в докладах МАГАТЭ, в официальных рапортах, регулярно публикуемых, не в полной мере отражается объективное положение дел, в первую очередь с точки зрения угроз Запорожской атомной электростанции, - сказал сам Лихачев журналистам после консультаций. - Для нас совершенно очевидно, что, исходя из своего мандата, исходя из таких сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается в этих докладах угроза, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ в первую очередь, украинских военных".

"Эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала", - заявил глава "Росатома".

Также на переговорах обсуждались вопросы постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на станции, их регулярных ротаций и повышения эффективности информационного взаимодействия по освещению реальной обстановки на ЗАЭС и в Энергодаре.

10 июля в Калининграде в межведомственном формате 13-й раунд консультаций между российской делегацией и МАГАТЭ по вопросам обеспечения безопасности ЗАЭС. Делегации Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

С российской стороны во встрече приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России и Росгвардии.

Алексей Лихачев ЗАЭС Калининград МАГАТЭ Рафаэль Гросси Росатом Энергодар
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